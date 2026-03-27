Источник из окружения Дурова назвал слишком смелым заявление главы Ростелекома об «умирании» Telegram

Источник из окружения Павла Дурова назвал слишком смелыми слова главы Ростелекома о том, что Telegram «умирает прямо сейчас». Топ-менеджер преувеличивает, а адекватной замены мессенджеру пока нет, полагает собеседник.





«Да, они [РКН] блочат. Тенденция показывает, что количество пользования [Telegram] уменьшается — это безусловно. Но чтобы умереть — это [прогноз главы Ростелекома] пока выглядит слишком смело», — заявил Daily Storm эксперт.





Он объяснил, почему Роскомнадзор с начала апреля не сможет полностью «убить» Telegram для россиян. По его мнению, полностью блокировать мессенджер не удается, поскольку встроенный прокси выдает много трафика и создает нагрузку на ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).





ТСПУ — эдакие «черные ящики» от РКН, установленные у операторов связи, но доступа к этим устройствам сами провайдеры не имеют. Система фильтрации регулятора на базе ТСПУ может быть так сильно перегружена попытками блокировок, что часть сайтов и платформ порой вновь становится доступной, заметил эксперт.





Он уточнил, что встроенный прокси мессенджера генерирует много мусорного трафика для маскировки, а это, в свою очередь, создает сильную нагрузку на ТСПУ.





ТСПУ — фильтр, пропускающий через себя весь трафик операторов связи, и это оборудование имеет ограничения по пропускной способности, пояснил источник из окружения Дурова.





Он добавил, что в настоящее время у РКН имеются «проблемки с анализом трафика». «Их устройства, судя по всему, перегружаются пакетами. Симптомы показывают, что у них [у РКН] такой перегруз», — указал источник из окружения Дурова.





Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условия, при которых Telegram сможет избежать блокировки на территории страны. Песков сказал, что руководство мессенджера должно обеспечить полное соблюдение российского законодательства и наладить «гибкий контакт» с органами власти для оперативного решения возникающих вопросов.





СМИ писали, что Telegram в России якобы полностью заблокируют с 1 апреля. Утверждалось, что приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.





Однако официального подтверждения этой информации не поступало. Роскомнадзор, отвечая на просьбу Daily Storm прокомментировать сообщение о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля отвечал, что ведомству «нечего добавить».





Глава «Ростелекома» ранее упомянул, что Telegram погибает вслед за WhatsApp*. «WhatsApp умер, Telegram умирает прямо сейчас <…>. Быстрыми темпами растет трафик MAX», — сказал Михаил Осеевский.





Он также сообщил о заметном увеличении числа запросов на установку стационарных телефонов среди россиян. По мнению топ-менеджера, люди осознали, что это надежный и качественный канал связи, необходимый в каждом доме.