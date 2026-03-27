В Госдуме усмотрели корыстный интерес в словах главы Ростелекома об установке у россиян стационарных телефонов

В Госдуме усмотрели корыстный интерес в словах главы Ростелекома об установке у всех россиян стационарных телефонов.





«Большой менеджер компании, которая занимается в том числе проводной связью, всегда будет ставить во главу угла ее услуги компании. Поэтому господин Осеевский действует в рамках корпоративной культуры. И правильно делает. Потому что его компания предлагает проводную часть в том числе», — заявил Daily Storm зампредседателя комитета по информполитике, технологиям и связи Евгений Попов.





Он считает, что сейчас в России ничего не предвещает крушения мобильной связи и прочих коммуникаций.





«Да, конечно, мы переживаем непростой период и ищем вместе из него выход. Всем одинаково неудобно! Не надо преуменьшать проблемы с мобильным интернетом и определенными сервисами, но и преувеличивать их тоже не стоит. Время непростое, но я надеюсь, что мы найдем выход, который наименее всего отразится на качестве жизни наших любимых, уважаемых, самых замечательных в мире граждан!» — добавил Попов.





По мнению его коллеги по думскому комитету Александра Ющенко, просто надо учитывать современные реалии, а руководителям такого ранга выбирать «более соответствующие профессиональные формулировки».





«Я сомневаюсь в том, готов ли Ростелеком обеспечить каждый дом стационарной связью. Если есть сотовая связь и она работает — вопрос, какова необходимость в стационарном телефоне? Но если Ростелеком подразумевает, что сотовая связь переживает не самые лучшие времена с учетом модернизации, обслуживания и де-факто не тянет — это очень печально», — заявил Daily Storm Ющенко.





Депутат также напомнил о словах президента о том, что стране надо быть впереди научно-технического прогресса: «Неплохо, конечно сказать, что сойдет гужевая повозка и не надо развивать автотранспорт...Но надо говорить о реалиях и научно-техническом прогрессе!»





Ранее глава Ростелекома Михаил Осеевский сказал: «Я прямо всем советую вернуться к стационарному телефону. Как огнетушитель — это должно быть в каждом доме».





Топ-менеджер при этом не стал раскрывать, какое количество россиян заинтересовались в установке стационарного телефона. Но он утверждает, что его предпочитают «очень уважаемые люди». Осеевский добавил, что домашний телефон предоставляет пользователю «надежный и качественный» канал связи.





Руководитель Ростелекома также выразил мнение, что Telegram «умирает прямо сейчас», а WhatsApp* уже «фактически не существует». По словам топ-менеджера, трафик WhatsApp исчез, а Telegram стремительно повторяет его судьбу.





*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.