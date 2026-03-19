РКН опроверг сообщения о том, что не справляется с объемами блокировок
Эксперты ранее допускали, что к таким последствиям якобы могло привести замедление Telegram, требующее больших мощностей
В Роскомнадзоре опровергли данные Forbes о перегрузке оборудования для фильтрации трафика. Информация о том, что регулятор не справляется с объемами блокировок, «не соответствует действительности», заявили в федеральной службе.


Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые РКН использует для ограничения доступа к запрещенным ресурсам, якобы перегружены и не справляются с блокировками. 


Из-за этого, по данным издания, иногда становятся доступны заблокированные сервисы, например WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). 


Эксперты допустили, что к таким последствиям могло привести замедление Telegram, требующее больших мощностей. По словам источников Forbes, при высокой нагрузке ТСПУ могут переходить в режим bypass, пропуская трафик без фильтрации. 

