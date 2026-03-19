Песков: Трехсторонние переговоры по Украине возобновятся, когда у США появится время на «украинские дела»

Представитель Кремля ранее уточнял, что контакты по отдельным направлениям продолжаются

Трехсторонние переговоры России, Украины и США остаются на паузе, но возобновятся, как только у американской стороны появится возможность уделить им внимание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


По его словам, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев продолжает работу по своему направлению, тогда как трехсторонняя группа приостановила контакты. 


При этом обмен военнопленными и телами погибших между РФ и Украиной продолжится, уточнил представитель Кремля.


Первые три раунда трехсторонних переговоров прошли в январе–феврале 2026 года. Четвертый раунд был запланирован на 5–8 марта в Абу-Даби, но его перенесли из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

#переговоры #кремль #дмитрий песков
