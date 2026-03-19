Путин наградил российских паралимпийцев и тренеров за успехи на зимних Играх в Италии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов-паралимпийцев и их тренеров, успешно выступивших на XIV Паралимпийских играх в Италии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.





Ордена Дружбы за «высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность» удостоены лыжница Анастасия Багиян, лыжник Иван Голубков, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, а также спортсмен-ведущий Сергей Синякин.





За обеспечение успешной подготовки спортсменов награждены тренеры. Орден Александра Невского получила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. Ордена Дружбы вручены тренерам Александру Назарову и Алексею Турбину. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени присвоена старшему тренеру Алексею Кобелеву.





Благодарность главы государства объявлена и вошедшим в состав паралимпийской сборной Дмитрию Фадееву и Филиппу Монзеру Шеббо.





Российская сборная, которую представляли всего шесть спортсменов, завоевала на Паралимпиаде в Италии 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.





В общекомандном зачете Россия заняла третье место, уступив только Китаю и США. Спортсмены выступали под национальным флагом и гимном впервые с 2014 года.