Путин наградил российских паралимпийцев и тренеров за успехи на зимних Играх в Италии
Спортсмены получили ордена Дружбы, наставники удостоены орденов Александра Невского и медалей «За заслуги перед Отечеством»
Путин наградил российских паралимпийцев и тренеров за успехи на зимних Играх в Италии

Спортсмены получили ордена Дружбы, наставники удостоены орденов Александра Невского и медалей «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов-паралимпийцев и их тренеров, успешно выступивших на XIV Паралимпийских играх в Италии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.


Ордена Дружбы за «высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность» удостоены лыжница Анастасия Багиян, лыжник Иван Голубков, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, а также спортсмен-ведущий Сергей Синякин. 


За обеспечение успешной подготовки спортсменов награждены тренеры. Орден Александра Невского получила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. Ордена Дружбы вручены тренерам Александру Назарову и Алексею Турбину. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени присвоена старшему тренеру Алексею Кобелеву. 


Благодарность главы государства объявлена и вошедшим в состав паралимпийской сборной Дмитрию Фадееву и Филиппу Монзеру Шеббо.


Российская сборная, которую представляли всего шесть спортсменов, завоевала на Паралимпиаде в Италии 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. 


В общекомандном зачете Россия заняла третье место, уступив только Китаю и США. Спортсмены выступали под национальным флагом и гимном впервые с 2014 года. 

