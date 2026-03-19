Силовики задержали пятерых подозреваемых в теракте против главы совета депутатов Новой Каховки

ФСБ и Следственный комитет задержали пятерых фигурантов, причастных к теракту против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева, сообщили в ведомствах. Преступление было совершено в октябре 2025 года.





По данным следствия, один из задержанных вышел на связь с представителями украинских спецслужб и получил компоненты для сборки самодельного взрывного устройства. Части бомбы были переданы с помощью дронов.





Злоумышленники установили взрывчатку на входе в административное здание. Дождавшись прибытия Леонтьева, соучастники привели устройство в действие.





Глава совета депутатов скончался в больнице от полученных травм. Еще два человека пострадали.





Силовики также предотвратили другие теракты, готовившиеся фигурантами. При обысках у задержанных изъяли специальные средства связи, взрывчатые вещества иностранного производства, восемь автоматов Калашникова и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.





Все пятеро арестованы и признали вину. Помимо теракта, их действия будут квалифицированы по другим уголовным статьям.





Владимиру Леонтьеву был 61 год. Он работал главой администрации Новокаховского городского округа, затем руководил Советом депутатов Новой Каховки. На Украине его считали преступником, в 2025 году он был заочно арестован.