В Севастополе при атаке украинских беспилотников погиб мужчина, двое ранены

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь с помощью беспилотников. В результате погиб местный житель, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере Max.





По его словам, мужчина находился в одном из частных жилых домов в СНТ. Двое пострадавших получили травмы средней тяжести, им оказывается медицинская помощь.





В нескольких многоквартирных домах выбиты окна, повреждены восемь автомобилей. Количество сбитых над городом дронов достигло 27, отметил губернатор.





Также атака беспилотников отражена в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его данным, в Кочубеевском округе пострадала женщина. Он добавил, что в Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий.





В Минобороны России отчитались, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 138 украинских беспилотников над территорией страны.