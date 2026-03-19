В Севастополе при атаке украинских беспилотников погиб мужчина, двое ранены
Губернатор Михаил Развожаев сообщил о 27 сбитых дронах над городом, повреждены жилые дома и автомобили
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь с помощью беспилотников. В результате погиб местный житель, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере Max.


По его словам, мужчина находился в одном из частных жилых домов в СНТ. Двое пострадавших получили травмы средней тяжести, им оказывается медицинская помощь.


В нескольких многоквартирных домах выбиты окна, повреждены восемь автомобилей. Количество сбитых над городом дронов достигло 27, отметил губернатор.


Также атака беспилотников отражена в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его данным, в Кочубеевском округе пострадала женщина. Он добавил, что в Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий.


В Минобороны России отчитались, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 138 украинских беспилотников над территорией страны. 

