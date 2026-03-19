Губернатор Новосибирской области назвал «абсолютно необходимыми» меры по ликвидации заболевшего скота

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на сессии Законодательного собрания региона заявил, что проводимые в области ветеринарные мероприятия являются строгими, но абсолютно необходимыми для предотвращения распространения заболеваний и защиты отрасли животноводства от экономического ущерба.





Глава региона подчеркнул, что все действия властей реализуются в строгом соответствии с ветеринарными правилами РФ и нормативными актами.





Ранее в социальных сетях появились видеообращения фермеров, жалующихся на изъятие и уничтожение коров без предъявления документов, подтверждающих диагноз.





Как сообщалось, вспышка пастереллеза зафиксирована в шести населенных пунктах пяти районов области, также выявлено более 40 очагов бешенства. В Управлении ветеринарии региона сообщили, что пастереллез приобрел неизлечимую форму из-за изменчивости возбудителя, а причинами вспышки назвали халатность при ведении личных подсобных хозяйств, скученное содержание поголовья и отказ от вакцинации.





Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, посетивший регион, признал ситуацию контролируемой, но отметил недостаточность своевременной и полной работы областных властей. По данным ведомства, болезнь начала мутировать, а одним из факторов риска стали незаконные перевозки животных без ветеринарных документов и большое количество неучтенного скота.





Власти Новосибирской области утвердили меры поддержки пострадавших граждан. Помимо компенсации за изъятых животных, собственникам и членам их семей будут ежемесячно в течение девяти месяцев выплачивать прожиточный минимум, установленный в регионе. Также предусмотрены субсидии на приобретение молодняка крупного рогатого скота.





Режим ЧС был введен на всей территории Новосибирской области 16 февраля.