Новости
Новости 18+
St
Песков прокомментировал попытку США «оторвать» Россию от Китая
18+
Фото: Global Look Press / Роман Наумов
Новости

Песков впервые прокомментировал попытку США «оторвать» Россию от Китая. Ранее издание Politico сообщило, что участие Соединенных Штатов в переговорах по Украине обусловлено желанием Вашингтона отдалить Москву от Пекина.


«Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», — сказал Daily Storm пресс-секретарь президента России.


Ранее Песков неоднократно называл отношения России и Китая идеальными, отмечая, что КНР разделяет с Россией видение основ мироустройства.


В начале марта позицию пресс-секретаря российского лидера подтвердил министр иностранных дел Китая Ван И. Он назвал отношения двух стран «прочными, как гора» в условиях изменчивой международной ситуации.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#политика #китай #рф #дмитрий песков
Загрузка...
Загрузка...