Песков прокомментировал попытку США «оторвать» Россию от Китая

Песков впервые прокомментировал попытку США «оторвать» Россию от Китая. Ранее издание Politico сообщило, что участие Соединенных Штатов в переговорах по Украине обусловлено желанием Вашингтона отдалить Москву от Пекина.





«Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», — сказал Daily Storm пресс-секретарь президента России.





Ранее Песков неоднократно называл отношения России и Китая идеальными, отмечая, что КНР разделяет с Россией видение основ мироустройства.





В начале марта позицию пресс-секретаря российского лидера подтвердил министр иностранных дел Китая Ван И. Он назвал отношения двух стран «прочными, как гора» в условиях изменчивой международной ситуации.