Иран казнил гражданина Швеции

В Иране казнили гражданина Швеции, задержанного летом 2025 года. Об этом сообщила глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард, назвав процесс юридически несостоятельным.





«Нам совершенно ясно, что судебный процесс, приведший к казни гражданина Швеции, не был юридически обоснованным», — подчеркнула дипломат.





Она возложила ответственность за случившееся на иранские власти и выразила соболезнования родственникам погибшего. Глава дипломатического ведомства подтвердила принципиальную позицию Стокгольма — против высшей меры наказания при любых обстоятельствах.





Шведские дипломаты неоднократно поднимали вопрос о судьбе соотечественника с момента его задержания, требуя справедливого разбирательства и отказа от смертного приговора. Казненным оказался Курош Кейвани, признанный виновным в шпионаже в пользу Израиля. По версии Тегерана, он контактировал с агентами и проходил подготовку в шести европейских странах и Тель-Авиве.