Новости
Новости 18+
St
Иран казнил гражданина Швеции
18+
Его обвинили в шпионаже
В Иране казнили гражданина Швеции, задержанного летом 2025 года. Об этом сообщила глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард, назвав процесс юридически несостоятельным.


«Нам совершенно ясно, что судебный процесс, приведший к казни гражданина Швеции, не был юридически обоснованным», — подчеркнула дипломат. 


Она возложила ответственность за случившееся на иранские власти и выразила соболезнования родственникам погибшего. Глава дипломатического ведомства подтвердила принципиальную позицию Стокгольма — против высшей меры наказания при любых обстоятельствах.


Шведские дипломаты неоднократно поднимали вопрос о судьбе соотечественника с момента его задержания, требуя справедливого разбирательства и отказа от смертного приговора. Казненным оказался Курош Кейвани, признанный виновным в шпионаже в пользу Израиля. По версии Тегерана, он контактировал с агентами и проходил подготовку в шести европейских странах и Тель-Авиве.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#иран #смертная казнь #швеция
Загрузка...
Загрузка...