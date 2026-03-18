В резонансном деле об убийстве москвички по наводке мошенников появился несовершеннолетний подозреваемый

Полиция задержала третьего фигуранта резонансного дела об убийстве 36-летней предпринимательницы на северо-западе Москвы. Им оказался 17-летний студент столичного колледжа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





По данным следствия, именно этому юноше 22-летняя москвичка, задержанная ранее, передала похищенные из сейфа деньги и ценности. Девушка, в свою очередь, подобрала их после того, как основной фигурант — 20-летний уроженец Ставрополья — выбросил награбленное из окна квартиры на Строгинском бульваре, где было совершено убийство.





Как рассказала Волк, далее студент отдал похищенное следующему участнику криминальной цепочки, личность которого сейчас устанавливается.





Напомним, тело 36-летней Екатерины с множественными ножевыми ранениями нашли 14 марта. Главный обвиняемый — футболист Даниил Секач, который, по его словам, действовал под влиянием украинских мошенников. Он сознался в убийстве и разбое, ему предъявлены обвинения.





Также в деле фигурируют статья о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери погибшей и эпизод со взломом сейфа с помощью болгарки, которую принесла ранее задержанная сообщница. Напомним, именно дочь открыла дверь предполагаемому убийце, так как тоже оказалась под влиянием мошенников.