Задержана соучастница убийства женщины в Москве, которую ограбили мошенники

Следователи в Москве задержали соучастницу нападения и убийства женщины на Строгинском бульваре, которую перед этим ограбили мошенники. Об этом сообщили в ведомстве.





Речь идет о 22-летней москвичке, которая действуя по поручению организаторов, купила болгарку и доставила ее в квартиру на Строгинском бульваре, где жила убитая с семьей. Ее подельник, молодой футболист, проник в квартиру, вскрыл сейф, забрал деньги, ювелирные украшения и скинул награбленное своей соучастнице в окно. После этого он убил хозяйку квартиры.





Напомним, несовершеннолетняя дочь погибшей по указанию телефонных мошенников открыла дверь квартиры незнакомцу. Спустя время с работы вернулась ее мать, которая попыталась остановить грабителя.