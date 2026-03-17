Задержана соучастница убийства женщины в Москве, которую ограбили мошенники
Ранее был задержан футболист
Задержана соучастница убийства женщины в Москве, которую ограбили мошенники

Следователи в Москве задержали соучастницу нападения и убийства женщины на Строгинском бульваре, которую перед этим ограбили мошенники. Об этом сообщили в ведомстве.


Речь идет о 22-летней москвичке, которая действуя по поручению организаторов, купила болгарку и доставила ее в квартиру на Строгинском бульваре, где жила убитая с семьей. Ее подельник, молодой футболист, проник в квартиру, вскрыл сейф, забрал деньги, ювелирные украшения и скинул награбленное своей соучастнице в окно. После этого он убил хозяйку квартиры.


Напомним, несовершеннолетняя дочь погибшей по указанию телефонных мошенников открыла дверь квартиры незнакомцу. Спустя время с работы вернулась ее мать, которая попыталась остановить грабителя.

#убийство #ограбление #следственный комитет
