В Индии задержали шестерых украинцев и американца за подготовку терактов

Индийские власти задержали шестерых граждан Украины и одного американца по подозрению в подготовке террористической деятельности на территории страны. Об этом сообщила газета The Indian Express.





По информации издания, гражданин США был задержан в аэропорту Калькутты, в Лакнау — трое граждан Украины, еще трое — в Нью-Дели. Все они прибыли в Индию по действующим визам. После этого они направились в штат Мизорам без разрешения на посещение приграничных зон, а затем пересекли границу с Мьянмой. Там они связались с этническими вооруженными группировками.





Следствие утверждает, что задержанные участвовали в нелегальной поставке крупных партий беспилотников из Европы через Индию в Мьянму для экстремистских группировок. После ареста их перевезли в Нью-Дели, суд арестовал их до 27 марта.