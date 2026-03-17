Собянин сообщил об уничтожении 38 БПЛА на подлете к Москве
Всего над регионами РФ сбили 206 дронов
Силы противовоздушной обороны с начала ночи уничтожили 38 беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем канале в MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


Информации о возможных пострадавших и разрушениях нет. На местах падения обломков работают экстренные службы.


Напомним, что массированная атака БПЛА на столицу продолжается уже не первые сутки. Ранее глава города сообщил о сбитии 250 дронов.

В Минобороны России уточнили, что с 20:00 16 марта до 7:00 17 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 206 украинских беспилотников над регионами страны. Больше всего дронов, 62, сбили над Брянской областью.


Кроме того, над Краснодарским краем сбили 28 беспилотников, над Крымом — 18, над Смоленской областью — 12, над Калужской — 9, над Белгородской — 8, над Ростовской — 6, над Ленинградской — 4, над Астраханской — 3 и один — над Адыгеей. Еще 12 дронов были уничтожены над Азовским морем.

#москва #сергей собянин #бпла
