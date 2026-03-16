«Невыносимо смотреть»: Илон Маск раскритиковал «Оскар» вслед за Николаем Бурляевым и Константином Бронзитом

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что церемонию вручения премии «Оскар» стало невыносимо смотреть. Своим мнением он поделился на странице в соцсети X, отреагировав на пост о том, что сегодня даже «Крестный отец» мог бы претендовать на награду только, если бы главный герой сменил пол и стал «Крестной матерью».





Критика Маска совпала с резкими заявлениями российских деятелей культуры. Народный артист России Николай Бурляев в беседе с ТАСС назвал «Оскар» «обесцененной ярмаркой тщеславия» и заявил, что отказался бы от участия, даже если бы его фильм номинировали. По его словам, премию, которую вручает организация, «предавшая все христианские ценности», получать уже «неприлично».





Художник-мультипликатор Константин Бронзит, чей мультфильм «Три сестры» был номинирован в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», но уступил канадской картине, заметил, что сделать хороший фильм намного сложнее, чем переживать проигрыш.





98-я церемония вручения «Оскара» прошла в ночь на 16 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Лучшим оригинальным сценарием признан фильм ужасов «Грешники» Райана Куглера, лучшим адаптированным сценарием — «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона.





Документальная лента «Господин Никто против Путина», снятая бывшим российским педагогом Павлом Таланкиным совместно с американским документалистом Дэвидом Боренштейном, также получила «Оскар», вызвав широкий резонанс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не смотрел фильм, поэтому воздерживается от комментариев.





По данным СМИ (Guardian), в картине использовались кадры с участием несовершеннолетних без разрешения родителей и сам проект снимался в условиях конспирации. Также известно, что после съемок Таланкин покинул Россию.





С 2020 года Американская киноакадемия ужесточила требования к фильмам в категории «Лучший фильм», обязав студии соблюдать стандарты инклюзивности — увеличивать число представителей разных рас, женщин, людей с ограниченными возможностями и ЛГБТ* в съемочных группах. Обязательными эти критерии стали в 2024 году.





*ЛГБТ — движение признано экстремистским и запрещено в РФ