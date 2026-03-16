Врач Тяжельников: «Умная госпитализация» позволяет выбрать любое медучреждение для лечения

Проект «Умная госпитализация» сделал процесс планового лечения в стационаре более понятным для пациентов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столицы, главврач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.





По его словам, после определения показаний врач формирует заявку, на которую откликаются стационары. Пациента могут сразу направить на госпитализацию или пригласить на предварительную консультацию.





Дальнейший маршрут пациент выбирает вместе с врачом. Объем предгоспитального обследования определяется в зависимости от ситуации и может проводиться как в поликлинике, так и в стационаре.





Тяжельников подчеркнул, что процесс стал персонифицированным и удобным: пациент заранее понимает сроки госпитализации и четко представляет свой дальнейший путь. При этом все решения принимаются строго по медицинским показаниям — это касается как сроков, так и необходимого объема обследований для безопасности лечения.





Проект «Умная госпитализация» запущен в Москве. Он позволяет пациентам самостоятельно выбирать дату и стационар для планового лечения через мобильное приложение.