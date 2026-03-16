Кения договорилась с Россией не привлекать своих граждан на СВО

Глава МИД РФ Лавров заявил, что кенийцы участвуют в спецоперации исключительно добровольно

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве заявил, что стороны договорились прекратить привлечение кенийских граждан к участию в специальной военной операции.


Лавров, в свою очередь, отметил, что глава МИД Кении обеспокоен судьбой соотечественников «в связи с широким общественным резонансом». Российский министр подчеркнул, что граждане Кении участвуют в СВО исключительно на добровольной основе.


Власти африканской республики ранее выражали обеспокоенность по поводу молодых кенийцев, которых, по их данным, «незаконно вербуют» для участия в боевых действиях.


СМИ также писали о возможной причастности РПЦ к привлечению кенийцев. Представитель Патриаршего экзархата Африки в беседе с Daily Storm ранее отвергал эти обвинения. 

#африка #кения #участники сво
