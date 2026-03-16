Депутата Свинцова могут исключить из фракции ЛДПР за громкие заявления про блокировку Telegram

Судьбу депутата Свинцова определят в ЛДПР 18 марта. Об этом Daily Storm сообщили в руководстве партии. Ранее появился слух, что Свинцова хотят исключить из фракции в Госдуме за слишком громкие заявления о мессенджере Telegram.





«По вопросу А. Н. Свинцова лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назначил заседание Президиума Высшего совета партии на среду, 18 марта», — заявила замруководителя Центрального аппарата Элеонора Кавшар.





Официальный повод заседания пока держится в секрете. За последние несколько дней Свинцов успел наделать шуму в СМИ своими заявлениями. Он заверил, что пользоваться мессенджером Telegram после блокировки в России не получится даже с VPN. Также он заявил, что россияне ради безопасности смогут вовсе обойтись без интернета. В декабре 2025 года депутат попал в скандал с продажей мест на круглые столы в Госдуме, в чем якобы были замешаны двенадцать помощников Свинцова.