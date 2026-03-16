Новости
Новости 18+
St
18+
Эксклюзив Новости

Депутата Свинцова могут исключить из фракции ЛДПР за громкие заявления про блокировку Telegram

Заседание руководства партии по этому вопросу состоится 18 марта

Андрей Свинцов Фото: Global Look Press / Булкин Сергей

Судьбу депутата Свинцова определят в ЛДПР 18 марта. Об этом Daily Storm сообщили в руководстве партии. Ранее появился слух, что Свинцова хотят исключить из фракции в Госдуме за слишком громкие заявления о мессенджере Telegram.


«По вопросу А. Н. Свинцова лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назначил заседание Президиума Высшего совета партии на среду, 18 марта», — заявила замруководителя Центрального аппарата Элеонора Кавшар.


Официальный повод заседания пока держится в секрете. За последние несколько дней Свинцов успел наделать шуму в СМИ своими заявлениями. Он заверил, что пользоваться мессенджером Telegram после блокировки в России не получится даже с VPN. Также он заявил, что россияне ради безопасности смогут вовсе обойтись без интернета. В декабре 2025 года депутат попал в скандал с продажей мест на круглые столы в Госдуме, в чем якобы были замешаны двенадцать помощников Свинцова.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#госдума #лдпр #telegram #депутат #исключение #андрей свинцов
Загрузка...
Загрузка...