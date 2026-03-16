Суд отпустил тяжелобольную Лерчек из-под домашнего ареста

Гагаринский районный суд Москвы освободил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) из-под домашнего ареста в связи с тяжелым заболеванием. Об этом сообщили «Известия».





Расследование уголовного дела в отношении блогера приостановлено до ее выздоровления. Чекалиной назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, при этом разрешены посещения медучреждений.





В ходе заседания суд направил запрос в НМИЦ имени Блохина для уточнения информации о госпитализации Чекалиной и проведении лучевой терапии. В онкоцентре подтвердили, что сегодня она прошла первый сеанс.





Уголовное дело в отношении Артема Чекалина выделено в отдельное производство. Ему меру пресечения не меняли. Супруги обвиняются в незаконном выводе денег, в размере, превышающем 250 миллионов рублей.





Ранее сообщалось, что у блогера Лерчек после рождения четвертого ребенка диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами. Она также ослепла на один глаз.