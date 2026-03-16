«Умная госпитализация»: в Москве запустили цифровой сервис для планового лечения в стационаре

В Москве заработал проект «Умная госпитализация», который меняет подход к плановому лечению в стационаре. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Новый сервис позволяет пациентам самостоятельно выбирать больницу и дату госпитализации через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО».





Раньше процесс был многоступенчатым и запутанным: пациенту приходилось собирать справки, ходить по учреждениям и подстраиваться под систему, рассказала директор ГБУЗ «МКНИЦ «Больница 52 ДЗМ», Герой труда РФ Марьяна Лысенко.





«Мнения врачей стационара и амбулаторного звена не всегда совпадали, и это превращалось в длительное и утомительное хождение по кругу», — отметила она.





Теперь врач поликлиники, выявив показания к лечению, формирует цифровую заявку на единой платформе на базе ЕМИАС с полным клиническим анамнезом пациента. Профильные стационары изучают эти данные и в течение 15 дней направляют свои предложения с конкретными датами госпитализации.





«Пациент может ознакомиться с поступившими предложениями, выбрать понравившийся ему стационар. После этого заявка формируется автоматически. Пациенту не надо лишний раз приходить в поликлинику», — пояснил врач-оториноларинголог поликлиники № 220 Денис Заутер.





Лысенко отметила, что единая база данных позволяет видеть полную историю пациента, не назначать лишних обследований и формировать понятный план лечения.





«Человек не должен подстраивать свою жизнь под систему здравоохранения — наоборот, медицинская помощь должна быть максимально удобной для пациента», — добавила она.





По словам Раковой, проект уже показал результаты. Количество людей, получивших направление в стационар, но не дошедших до него, сократилось более чем на треть. Сроки ожидания уменьшились в полтора раза, а число пролеченных в стационаре в 2025 году по сравнению с 2023‑м выросло на 100 тысяч человек. 90% выданных направлений завершаются оказанием плановой помощи, ежедневно оформляется около тысячи направлений.





Лечащий врач отслеживает статус заявки, информирует пациента об изменениях и помогает с выбором. Для решения вопросов запущена горячая линия.





Проект стал возможен благодаря цифровизации московского здравоохранения. Все учреждения работают в единой медицинской информационно-аналитической системе, что обеспечивает бесшовный переход пациента между уровнями помощи.