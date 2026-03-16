Собянин сообщил о перехвате 170-го БПЛА на подлете к Москве с полудня субботы

В столице уже третий день ПВО усиленно отражает атаки

Противник продолжает попытки атаковать Москву беспилотниками. Мэр Москвы Сергей Собянин периодически сообщает в мессенджере MAX о новых перехваченных воздушных целях. По его данным, на подлете к столице уже сбито 170 БПЛА. 


Ранее мэр информировал, что за последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к столице около 250 БПЛА противника.


Он поблагодарил силы ПВО Минобороны «за профессиональную, самоотверженную работу». 


Атака на Москву — самая массированная с начала СВО. О перехвате первых дронов Собянин сообщал около 12:30 мск 14 марта. 

#пво #сергей собянин #атака беспилотников
