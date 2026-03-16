Собянин сообщил о перехвате 170-го БПЛА на подлете к Москве с полудня субботы

Противник продолжает попытки атаковать Москву беспилотниками. Мэр Москвы Сергей Собянин периодически сообщает в мессенджере MAX о новых перехваченных воздушных целях. По его данным, на подлете к столице уже сбито 170 БПЛА.





Ранее мэр информировал, что за последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к столице около 250 БПЛА противника.





Он поблагодарил силы ПВО Минобороны «за профессиональную, самоотверженную работу».





Атака на Москву — самая массированная с начала СВО. О перехвате первых дронов Собянин сообщал около 12:30 мск 14 марта.