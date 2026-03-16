В Подмосковье семиклассник с ножом напал на сверстника
В поселке Свердловский Щелковского округа Подмосковья утром 16 марта произошло нападение на школу. Семиклассник с ножом атаковал одного из учеников.


По предварительным данным, пострадавший получил не менее трех ножевых ранений. Его оперативно доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь.


Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. Личность подростка установлена — это ученик той же школы. Как утверждают Telegram-каналы, причиной нападения могла стать «ненависть к отличникам».

Позже в Минздраве Подмосковья сообщили, что пострадавшему при нападении ребенку проведена экстренная операция. 

#подмосковье #ранение #нападение на школы
