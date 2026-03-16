Российские провайдеры начали ограничивать скорость домашнего интернета при превышении лимита
Российские провайдеры начали ограничивать скорость домашнего интернета при превышении лимита

Российские интернет-провайдеры приступили к тестированию систем ограничения скорости домашнего интернета при превышении месячного лимита трафика. Это связывают с растущей нагрузкой на проводные сети из-за ограничений мобильного интернета, пишет «Российская газета».


Первым оператором, внедрившим такую практику, стал «Дом.ру». В компании сообщили, что для абонентов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре ввели ограничение скорости до 50 Мбит/с при превышении месячного лимита в 3 терабайта. 


По оценкам провайдера, «сверхпотребление» трафика связано не с личными, а с коммерческими целями использования домашнего интернета. Пользователям предложили либо доплачивать за сохранение скорости, либо дождаться начала следующего расчетного периода, когда она восстановится автоматически.


В компании подчеркнули, что ограничения могут затронуть менее 1% абонентов, поскольку 85% клиентов «Дом.ру» ежемесячно потребляют до 500 гигабайт.


Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что проверит действия провайдера «на предмет экономической и технологической обоснованности» введения таких ограничений.

