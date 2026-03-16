«Судима, хулиганила»: полиция Нижневартовска рассказала о даме, напавшей на ребенка

Полиция Нижневартовска рассказала о даме, напавшей на ребенка 15 марта на детской площадке. По данным ведомства, обвиняемая ранее была судима. Женщина пыталась похитить девочку, зажимала ей рот рукой и пыталась увезти. Нападавшую спугнули соседи, а ребенок смог убежать.





«Это местная гражданка, 1992 года рождения. Ее доставили в отдел полиции и привлекли за мелкое хулиганство. Она ранее судимая. Административка ранее составлялась на нее. Правоохранители установили, что она воровала из магазинов», — заявил Daily Storm представитель пресс-службы УМВД РФ по Нижневартовску.





СМИ писали о том, что женщина напала на 8-летнюю девочку в Нижневартовске и говорила, что «никто ее не спасет». По словам матери ребенка, нападавшая стала приставать к девочке, зажимала ей рот, а потом потащила в неизвестном направлении. Остановило ее только появление соседей — она выпустила малышку, и та убежала.





В Сеть также попало и видео с камер внешнего видеонаблюдения, где видно, как женщина с черным пакетом преследует ребенка, хватает девочку за одежду и удерживает.





Ее мама позднее пожаловалась, что это не первый такой случай: женщина якобы уже кошмарила других детей и их родных. Те даже обращались в полицию, но каждый раз ее якобы отпускали.