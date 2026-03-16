Telegram оштрафовали на 35 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации
Таганский суд Москвы назначил пять штрафов за пять эпизодов правонарушения
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на общую сумму 35 млн рублей за пять эпизодов неудаления информации, доступ к которой в России ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.


Telegram признан виновным по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ — нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке в соответствии с законодательством РФ. Санкция статьи для юрлиц предусматривает штраф от 3 миллионов до 8 миллионов рублей за каждый эпизод.


Это не первое административное наказание для мессенджера в этом году. 25 февраля Таганский суд уже штрафовал Telegram на 7 млн рублей. 


Роскомнадзор 10 февраля объявил о введении последовательных ограничений в отношении Telegram, объяснив это необходимостью добиться исполнения российского законодательства. Пользователи в тот же день начали сообщать о сбоях и замедлении загрузки медиафайлов. 


По данным РКН, мессенджер не обеспечивает должную защиту персональных данных россиян и не принимает реальных мер против мошенников, а также против использования сервиса преступниками и террористами.

