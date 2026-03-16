Telegram оштрафовали на 35 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на общую сумму 35 млн рублей за пять эпизодов неудаления информации, доступ к которой в России ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.





Telegram признан виновным по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ — нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке в соответствии с законодательством РФ. Санкция статьи для юрлиц предусматривает штраф от 3 миллионов до 8 миллионов рублей за каждый эпизод.





Это не первое административное наказание для мессенджера в этом году. 25 февраля Таганский суд уже штрафовал Telegram на 7 млн рублей.





Роскомнадзор 10 февраля объявил о введении последовательных ограничений в отношении Telegram, объяснив это необходимостью добиться исполнения российского законодательства. Пользователи в тот же день начали сообщать о сбоях и замедлении загрузки медиафайлов.





По данным РКН, мессенджер не обеспечивает должную защиту персональных данных россиян и не принимает реальных мер против мошенников, а также против использования сервиса преступниками и террористами.