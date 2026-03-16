Лариса Долина подала иск на 176 миллионов рублей к осужденным мошенникам

Народная артистка России Лариса Долина обратилась в Балашихинский городской суд с иском о взыскании 176 млн рублей с четырех осужденных по делу о мошенничестве.





Ответчиками по иску проходят Анжела Цырульникова, выступавшая курьером и передававшая наличные от певицы злоумышленникам, а также Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа, которые отвечали за связь с другими участниками группы, получение и обналичивание похищенных средств.





В ноябре 2025 года Балашихинский городской суд приговорил их к срокам от четырех до семи лет колонии со штрафами до миллиона рублей. Всего в преступной схеме участвовали около десяти дропперов — посредников, через которых выводились и обналичивались украденные деньги.





Общий ущерб, причиненный певице, следствие оценило более чем в 300 млн рублей: помимо 112 млн от продажи квартиры, Долина передала мошенникам около 175 млн личных сбережений.





История получила широкий резонанс после того, как Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей Полине Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников.





Суды первой инстанции вернули жилье певице, однако Верховный суд в декабре 2025 года отменил эти решения, окончательно признав право собственности за покупательницей. В январе 2026 года Лурье получила ключи от квартиры.





Сама артистка, комментируя Daily Storm скандал с недвижимостью, заявляла, что справилась со всеми трудностями и «жива-здорова».