Лариса Долина подала иск на 176 миллионов рублей к осужденным мошенникам
Ответчиками выступают фигуранты дела, которые уже получили реальные сроки
Народная артистка России Лариса Долина обратилась в Балашихинский городской суд с иском о взыскании 176 млн рублей с четырех осужденных по делу о мошенничестве.


Ответчиками по иску проходят Анжела Цырульникова, выступавшая курьером и передававшая наличные от певицы злоумышленникам, а также Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа, которые отвечали за связь с другими участниками группы, получение и обналичивание похищенных средств. 


В ноябре 2025 года Балашихинский городской суд приговорил их к срокам от четырех до семи лет колонии со штрафами до миллиона рублей. Всего в преступной схеме участвовали около десяти дропперов — посредников, через которых выводились и обналичивались украденные деньги.


Общий ущерб, причиненный певице, следствие оценило более чем в 300 млн рублей: помимо 112 млн от продажи квартиры, Долина передала мошенникам около 175 млн личных сбережений. 


История получила широкий резонанс после того, как Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей Полине Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников. 


Суды первой инстанции вернули жилье певице, однако Верховный суд в декабре 2025 года отменил эти решения, окончательно признав право собственности за покупательницей. В январе 2026 года Лурье получила ключи от квартиры. 


Сама артистка, комментируя Daily Storm скандал с недвижимостью, заявляла, что справилась со всеми трудностями и «жива-здорова». 

