Армия Израиля заявила, что уничтожила в Тегеране самолет верховного лидера Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении в Тегеране самолета, принадлежащего новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.





Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC выразил сомнение в том, что Хаменеи вообще жив. Он добавил, что если новый рахбар жив, ему следует «сдаться».





Накануне министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что, по данным Вашингтона, Хаменеи «ранен и, вероятно, обезображен». Иранские официальные лица, включая пресс-секретаря МИД Эсмаила Багаи, подтверждают, что новый лидер был ранен, но заверяют, что его жизни ничего не угрожает. Отсутствие публичных появлений в Тегеране объясняют его физическим состоянием и мерами безопасности.





12 марта было опубликовано первое обращение Моджтабы Хаменеи, в котором он пообещал продолжать противостояние и держать Ормузский пролив закрытым для судов противника. Однако сам лидер на видео не появился — заявление зачитал диктор государственного телевидения.





Британский таблоид The Sun ранее сообщал со ссылкой на источники, что Хаменеи якобы находится в коме и потерял ногу, однако официального подтверждения этой информации нет.