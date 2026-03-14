Мошенник убил женщину в Москве, дверь в квартиру открыла ее дочь

Тело женщины обнаружили в квартире на северо-западе Москвы. По предварительной версии, ее убил мошенник, сообщили в пресс-службе столичного СК.





По данным следствия, несовершеннолетняя дочь погибшей стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестный, представившись сотрудником ФСБ, убедил девочку открыть дверь его «коллеге».





Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, он попросил девочку задержать возвращавшуюся домой мать. Подросток вышла навстречу женщине, но затем все же рассказала ей о происходящем. Когда мать и дочь вместе зашли в квартиру, находившийся там мужчина набросился на женщину, избил ее и нанес смертельные ножевые ранения.





Как сообщают СМИ, супруг убитой сейчас находится в командировке в Иране, занимается геолого-разведочными работами. У женщины был собственный бизнес. Семья характеризовалась как благополучная.





Следственный комитет также опубликовал фотографии из квартиры, где было совершено убийство. На кадрах запечатлен взломанный сейф. Следователи возбудили уголовное дело. Убийцу сейчас разыскивают.