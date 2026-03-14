«Могу понадобиться в любой момент»: сын первого главы ДНР Сергей Захарченко допустил возвращение на СВО после тяжелого ранения
Сергей Захарченко, старший сын первого руководителя ДНР Александра Захарченко, не исключил возможности вернуться в зону специальной военной операции после тяжелого ранения. Об этом он рассказал корреспонденту Daily Storm.


Боец получил серьезные ожоги в июне 2025 года из-за детонации топлива. Сейчас его контракт с добровольческим формированием закончился, и он планирует заняться гражданской работой.


Однако Захарченко допустил, что может вернуться на фронт. 


«Война, к сожалению, еще не окончена, и я думаю, что могу понадобиться там в любой момент. Хотя на гражданке остается тоже много работы», — добавил он.


Захарченко также поделился воспоминаниями о том дне, когда он получил ранение. В тот момент ему помогли боевые товарищи.


«Помогли добраться до госпиталя мои товарищи. Очень горжусь, что повезло познакомиться и послужить с такими достойными бойцами!» — поделился Захарченко.


С июня по август он лечился в госпитале в Донецке, рядом постоянно были друзья и родные.


«Унывать я не собирался, бывают случаи и тяжелее, я еще легко отделался, можно сказать», — отметил он.


Ранее мужчина рассказал, что врачи пересадили ему кожу на площади 450 квадратных сантиметров.

