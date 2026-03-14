Новости
Новости 18+
St
«Не очень приятное чувство — гореть»: сын первого главы ДНР Захарченко ранен на СВО
18+
Он получил ожоги при взрыве топлива undefined
Сергей Захарченко, старший сын первого руководителя ДНР Александра Захарченко, получил серьезные ранения в зоне спецоперации. Подробности он рассказал в интервью ТАСС.


По словам бойца, это произошло из-за детонации топлива. В результате взрыва горючее из канистры попало на него, вызвав сильный ожог.


«Не очень приятное чувство — гореть», — поделился воспоминаниями Сергей Захарченко, отметив, что медики оценивали его состояние как близкое к тяжелому.


После ранения его срочно доставили в госпиталь, где ему сделали две операции. Врачи пересадили кожу на площади 450 квадратных сантиметров. Лечение и восстановление заняли около трех месяцев, из которых два он провел в больнице. 


Захарченко проходит службу в рядах Добровольческого корпуса, который действует в составе Южной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Загрузка...
Загрузка...