«Не очень приятное чувство — гореть»: сын первого главы ДНР Захарченко ранен на СВО

Сергей Захарченко, старший сын первого руководителя ДНР Александра Захарченко, получил серьезные ранения в зоне спецоперации. Подробности он рассказал в интервью ТАСС.





По словам бойца, это произошло из-за детонации топлива. В результате взрыва горючее из канистры попало на него, вызвав сильный ожог.





«Не очень приятное чувство — гореть», — поделился воспоминаниями Сергей Захарченко, отметив, что медики оценивали его состояние как близкое к тяжелому.





После ранения его срочно доставили в госпиталь, где ему сделали две операции. Врачи пересадили кожу на площади 450 квадратных сантиметров. Лечение и восстановление заняли около трех месяцев, из которых два он провел в больнице.





Захарченко проходит службу в рядах Добровольческого корпуса, который действует в составе Южной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.