Взрыв прогремел у еврейской школы в Амстердаме
Мэр назвала произошедшее «трусливым актом агрессии»
В Амстердаме прогремел взрыв у еврейской школы в районе Бюйтенвельдерт. Об этом сообщил местный телеканал AT5.


На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. По первым оценкам экстренных служб, взрыв причинил зданию небольшой урон.


Мэр Амстердама Фемке Халсема осудила случившееся, назвав действия исполнителей «трусливым актом агрессии». Она выразила поддержку жителям города, которые все чаще сталкиваются с проявлениями антисемитизма. Халсема заявила, что такое положение недопустимо, так как школы должны быть безопасным местом для детей, а Амстердам — городом, где евреи могут чувствовать себя защищенными.


Нападение стало очередным в цепочке подобных инцидентов за последнее время. Накануне неизвестные подожгли синагогу в Роттердаме. До этого, 9 марта, взрыв прогремел у синагоги в бельгийском Льеже.


Ранее Иран объявил джихад Израилю и США после начала военных действий между странами.

