Путин поздравил вдову Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Наину Ельцину, вдову первого президента Российской Федерации. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.





Глава государства отметил человеческие качества бывшей первой леди, назвав их «замечательными». Он выделил ее искренность, отзывчивость, а также внимательное и доброе отношение к людям. Это, по словам Путина, вызывает глубокое уважение.





Глава государства пожелал Наине Ельциной крепкого здоровья, благополучия ей, ее родным и близким. Ей исполнилось 94 года.