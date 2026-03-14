В России допустили отмену моратория на смертную казнь для военных ВСУ

В России могут отменить мораторий на смертную казнь для украинских военных, которые убивали мирное население. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.





Дипломат заявил, что иногда при чтении уголовных дел «просто волосы встают дыбом». В качестве примера он привел показания человека, который расстрелял группу мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из зоны военных действий. По словам Мирошника, такого рода вещи не могут быть прощены.





В связи с этим он не исключил ужесточения законодательства, пояснив, что в сложившейся ситуации нельзя слишком лояльно относиться к праву на жизнь тех, кто лишил жизни десятки или сотни людей, передает ТАСС.