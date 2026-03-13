РВИО определило поддержку бойцов СВО как одну из ключевых задач на 2026 год

В Музее военной формы прошел общегородской форум РО РВИО в Москве. Участники обсудили итоги 2025 года и наметили планы на 2026-й.





Председатель отделения, и.о. ректора МГИК Дмитрий Сидоров отметил, что главная цель их работы остается неизменной: сделать так, чтобы москвичи знали героев своей страны, города и семьи и понимали, что это часть их общей истории. Он добавил, что они помогают гражданам, особенно молодежи, воспитывать в себе стремление к беззаветному служению родине.





С сентября 2025 года структура московского отделения изменилась. Председателем совета стал Артур Берлов, заместитель главы комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. В совет также вошли Игорь Угольников, Вадим Задорожный, Михаил Швыдкой и Александр Школьник.





Основные направления работы включают поддержку участников СВО и их семей, гуманитарную помощь, мемориально-патронатные акции, поисковое движение, а также творческие и информационные проекты. Ключевая памятная дата 2026 года — 85-летие Битвы за Москву. Мероприятия пройдут во всех округах столицы. Кроме того, особое внимание будет уделено 81-й годовщине Победы и 130-летию маршалов Жукова и Рокоссовского.