«Не переношу, когда животные гибнут»: Лукашенко подарили корову на сносях
Он пообещал хорошо ухаживать за животным undefined
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок корову, которая скоро должна отелиться. Об этом сообщило агентство БелТА.


Глава соседнего государства пообещал, что в президентском хозяйстве корова «будет содержаться хорошо». Он также затронул тему падежа животных, отметив, что тяжело переносит их гибель.


«Я не переношу, когда животные гибнут. Особенно телята. Я в деревне вырос. Дома у меня и овечки, и козы», — рассказал политик.


На личном подворье Лукашенко живут коровы, лошади, козы, страусы, индюки, утки, куры, кролики и собаки. Среди питомцев — лабрадор, лайки и знаменитый шпиц по имени Умка.

#белоруссия #александр лукашенко #коровы
