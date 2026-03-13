«Не переношу, когда животные гибнут»: Лукашенко подарили корову на сносях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок корову, которая скоро должна отелиться. Об этом сообщило агентство БелТА.





Глава соседнего государства пообещал, что в президентском хозяйстве корова «будет содержаться хорошо». Он также затронул тему падежа животных, отметив, что тяжело переносит их гибель.





«Я не переношу, когда животные гибнут. Особенно телята. Я в деревне вырос. Дома у меня и овечки, и козы», — рассказал политик.





На личном подворье Лукашенко живут коровы, лошади, козы, страусы, индюки, утки, куры, кролики и собаки. Среди питомцев — лабрадор, лайки и знаменитый шпиц по имени Умка.