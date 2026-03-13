Новости
Новости 18+
St
Число погибших при ракетном ударе по Брянску возросло до восьми
18+
Новости

Количество погибших в результате ракетного удара ВСУ по Брянску 10 марта выросло до восьми. Об этом на первом заседании Общественной палаты Брянской области седьмого созыва сообщил губернатор Александр Богомаз.


«Большое горе для родных, близких, для области», — сказал глава региона.


Кроме того, пострадали 47 человек. Он назвал эти данные окончательными.


Число погибших постепенно росло, изначально сообщалось о шести жертвах. Удар был нанесен высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. В Кремле заявили, что такая атака была невозможна без участия британских специалистов.


Daily Storm ранее писал, что жители не могли попасть в подвалы, а защитных сооружений, которые уже спасают жизни в соседних регионах, в городе нет.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#погибшие #александр богомаз #брянск #атаки всу
Загрузка...
Загрузка...