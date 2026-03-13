Объединение создателей «Яшкино», «Кириешек» и других брендов внесли в перечень террористов и экстремистов

Объединение создателей брендов «Яшкино» и «Кириешки» Дениса и Николая Штенгеловых внесли в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация следует из реестра Росфинмониторинга.





Осенью 2025 года Тверской суд Москвы признал бизнесмена Дениса Штенгелова и его отца Николая членами экстремистского объединения. Суд конфисковал принадлежащие им акции холдинга KDV Group на сумму 497 миллиардов рублей и передал их государству. В феврале 2026 года Московский городской суд подтвердил законность этого решения.





Денис Штенгелов — гражданин Австралии, его отец — гражданин Украины, сообщала Генпрокуратура. По данным надзорного ведомства, бизнесмены вывели из России более 21 миллиарда рублей. Эти деньги пошли на поддержку экономик США и Австралии, которые поставляли оружие Украине.





Генпрокуратура также выяснила, что Николай Штенгелов с 2014 года финансировал украинскую сторону и создал военизированное подразделение, которое позже вошло в запрещенные в России террористические организации. Его сын, по данным следствия, обеспечивал украинские войска продовольствием.





Холдингу принадлежат известные бренды «Кириешки», «Яшкино», «Бабкины семечки», Calve, «Три корочки», «Балтимор», «Чипсоны» и многие другие.