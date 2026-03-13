Правнучку Хрущева признали иноагентом

Правнучка Никиты Хрущева Нина Хрущева была внесена в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.





В ведомстве заявили, что она распространяла недостоверную информацию о политике российских властей, выступала против СВО, участвовала в создании материалов иноагентов, выступала в качестве респондента на иностранных площадках. Сейчас она проживает за рубежом.





Также в список попали журналист Сергей Резник, публицист и философ Вадим Штепа, глава La Asociacion de Rusos Libres Алексей Нестеренко, экономист Екатерина Журавская. В обосновании у них указаны те же причины включения в реестр.