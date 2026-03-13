В Коми подросток готовил массовый расстрел в школе
Он хотел расправиться с учителями и одноклассниками
Пятнадцатилетний подросток готовил массовое убийство в одной из школ Республики Коми. Его арестовали, сообщили в пресс-службе Усть-Вымского районного суда.


Как выяснило следствие, с мая 2025-го по 11 марта 2026 года подросток, которым двигала личная ненависть, изучал материалы о нападениях на школы в интернете. Он планировал убить учителей и одноклассников в мае, используя огнестрельное оружие и боеприпасы отца. О своих планах он сообщил в одной из интернет-групп, и эту информацию передали в полицию.


Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц». Его арестовали до 10 мая.

#республика коми #подросток #нападение на школы
