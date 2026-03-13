Глава Пентагона: новый лидер Ирана ранен, изуродован и находится в бегах

Новый верховный лидер Ирана Сейед Моджтаба Хаменеи ранен и, предположительно, обезображен. Об этом журналистам сообщил министр обороны США Пит Хегсет.





«Мы знаем, что новый, так называемый, не очень верховный лидер ранен и, вероятно, изуродован», — сказал Хегсет.





Он также отметил, что письменное заявление Моджтабы зачитали на иранском телевидении, но ни видео, ни аудиозаписи не было. По словам главы Пентагона, новый аятолла «испуган» и «лишен легитимности».





Напомним, предыдущий лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов Израиля и США. Его сын, Моджтаба, был избран новым рахбаром 8 марта. В своем первом официальном заявлении он предупредил о возможном расширении конфликта с Вашингтоном и Тель-Авивом.