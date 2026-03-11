На улицах Брянска — шесть погибших от обстрела и ни одного наземного укрытия

Во время вчерашнего обстрела Брянска люди не могли попасть в подвалы-убежища, а железобетонных укрытий, что уже установлены в соседних Белгородской и Курской областях, на улицах нет. Об этом Daily Storm рассказали местные жители.





«Мы были дома, ждали родных. Они пытались убежать из района, куда прилетало. Должного укрытия родственники не нашли — столкнулись с тем, что двери убежищ были закрыты», — поделилась Мария.





В такой ситуации люди могли бы спрятаться в наземных железобетонных укрытиях. Но их в городе нет, подчеркнула женщина.





Информацию об отсутствии защитных сооружений подтвердил источник, близкий к руководству города. «У нас укрытиями занимались управляющие компании, они оборудовали (под эти цели) подвальные помещения», — добавил собеседник.





В приграничных Белгородской и Курской областях власти размещают компактные железобетонные конструкции на остановках, в скверах и других людных местах. Они уже доказали свою эффективность: защищают людей от осколков ракет и ударов дронов.





Daily Storm направил запросы в администрацию Брянска и области с просьбой уточнить, планируется ли установка наземных укрытий.





ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску 10 марта 2026-го. В результате атаки шесть человек погибло, еще 37 пострадало, заявил губернатор Александр Богомаз.





Девять раненых перевезут на лечение в Москву. Еще 20 пострадавших, среди которых один ребенок, останутся в медучреждениях Брянска. Трое людей из этой группы находятся в тяжелом состоянии.