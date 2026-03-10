Шесть человек погибли в результате ракетного удара ВСУ по Брянску

Шесть человек погибли в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску вечером 10 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.





Также известно о 37 пострадавших. Их госпитализировали, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.





Глава региона заслушал доклад начальника ГУ МЧС по Брянской области. Сейчас спасатели тушат пожар в поврежденном здании и эвакуируют находящихся внутри людей. Другие подробности не приводятся.





Ранее сообщалось, что в Советском районе города после прилета наблюдалось сильное задымление. Богомаз призвал местных жителей ограничить пребывание на улице, а также закрыть окна.