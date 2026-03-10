Новости
Шесть человек погибли в результате ракетного удара ВСУ по Брянску
Еще 37 получили ранения undefined
Шесть человек погибли в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску вечером 10 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 


Также известно о 37 пострадавших. Их госпитализировали, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. 


Глава региона заслушал доклад начальника ГУ МЧС по Брянской области. Сейчас спасатели тушат пожар в поврежденном здании и эвакуируют находящихся внутри людей. Другие подробности не приводятся. 


Ранее сообщалось, что в Советском районе города после прилета наблюдалось сильное задымление. Богомаз призвал местных жителей ограничить пребывание на улице, а также закрыть окна.

