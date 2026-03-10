Новости
Путин второй раз за несколько дней созвонился с президентом Ирана Пезешкианом
Они обсудили деэскалацию на Ближнем Востоке undefined
Президент России Владимир Путин второй раз за короткий период созвонился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. О их разговоре сообщается на сайте Кремля.


Политики продолжили обсуждение напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Во время второго телефонного разговора они сосредоточились на текущих последствиях вооруженной агрессии Израиля и США против Ирана.


Российский президент подчеркнул неизменность принципиального подхода Москвы, которая выступает за скорейшее снижение напряженности и урегулирование кризиса исключительно политико-дипломатическими методами. В ответ глава Ирана поблагодарил за поддержку, особо отметив гуманитарную помощь, оказываемую иранскому народу.


Первый разговор состоялся 6 марта. Тогда президент РФ выразил Ирану соболезнования в связи с гибелью верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.


Напомним, сегодня министр войны США Пит Хегсет заявил, что 10 марта станет самым интенсивным днем по обстрелам Ирана.

