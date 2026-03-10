ВСУ нанесли удар по Брянску: есть погибшие и раненые

Новости
Вооруженные силы Украины вечером 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.


По его словам, в результате атаки есть погибшие и раненые, однако точное число он не назвал. На месте удара работают оперативные службы. Губернатор пояснил, что сейчас принимаются меры по локализации и ликвидации последствий обстрела.


После удара в Советском районе города наблюдалось задымление продуктами горения. Богомаз призвал жителей ограничить пребывание на улице и закрыть окна в помещениях.


Другие подробности не приводятся.

