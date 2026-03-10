Число миллиардеров из России достигло рекорда — в список Forbes попали 155 человек

В 2026 году было зафиксировано беспрецедентное количество российских долларовых миллиардеров — 155 человек. Рейтинг опубликовал журнал Forbes.





Этот год стал новым историческим рекордом, превысив прошлогодний на девять фамилий. В обновленном списке дебютировали 14 предпринимателей из России, а еще трое вернули себе утраченные позиции. Впервые за два года лидерство среди отечественных бизнесменов перешло от Вагита Алекперова к совладельцу «Северстали» Алексею Мордашову, чье состояние достигло рекордных для россиян 37 миллиардов долларов.





Лидер прошлого года Вагит Алекперов занял третье место с состоянием в 29,5 миллиарда долларов из-за санкций Минфина США против «Лукойла», которые привели к падению акций на 30%. Владимир Потанин стал вторым с 29,7 миллиарда долларов. Несмотря на это, дивиденды помогли Алекперову выйти в небольшой плюс.





Совокупное состояние российских участников рейтинга также достигло исторического максимума — 696,5 миллиарда долларов. Аналитики выделяют два ключевых фактора, которые привели к рекорду: ослабление доллара США и укрепление рубля на 16% за год. Эта курсовая разница позволила бизнесменам с капиталом в 80 миллиардов рублей преодолеть миллиардный долларовый рубеж, чего не произошло бы годом ранее.





В 2022 году, на фоне событий на Украине и падения фондового рынка, число миллиардеров из России сократилось до 88. Но с тех пор их количество стабильно растет. В 2024 году был достигнут рубеж в 125 человек.