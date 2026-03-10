Новости
Путин пообещал наградить и вылечить бойца, который 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино
Военнослужащий потерял обе ступни undefined
Президент России Владимир Путин планирует наградить солдата, который в одиночку удерживал позиции на Красноармейском направлении около села Гришино в ДНР на протяжении 68 дней. Тема обсуждалась на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.


Глава республики рассказал президенту о героизме 21-летнего самарского солдата. Политик рассказал, что военный остался один, когда его штурмовая группа зашла в населенный пункт. Ему доставляли боеприпасы и еду с помощью дронов. Мужчину удалось спасти, но врачам пришлось ампутировать ему обе ступни. Россиянин служит в 51-й армии.


Глава государства ответил, что поговорит с командующим по вопросу награждения самарца. Также он пообещал оказать ему медицинскую помощь и сделать все, чтобы военный «чувствовал себя полноценным человеком».

