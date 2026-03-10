Новости
Лыжница Багиян принесла России второе золото Паралимпиады
Спортсменка из России Анастасия Багиян одержала победу в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Она принесла России второе золото.


Спортсменка, выступающая в классе NS1 (для лиц с нарушением зрения), финишировала в финальном забеге с результатом 3 минуты 16,1 секунды. У нее был сопровождающий Сергей Синякин. Второе место заняла спортсменка из Германии Леони Марии Вальтер. Она была чемпионкой Паралимпиады в 2022 году. Тройку призеров замкнула ее соотечественница, чемпионка Игр в Пекине Линн Кацмайер.


24-летняя Багиян является бронзовым призером чемпионата мира по лыжным гонкам 2022 года. Всего в Паралимпиаде участвуют шесть россиян, которые впервые за последние 12 лет выступают с национальной символикой.


Ранее сообщалось, что россиянка Варвара Ворончихина завоевала первое золото.

