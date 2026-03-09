Варвара Ворончихина принесла России первое золото Паралимпиады-2026 в супергиганте

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла золото Паралимпийских игр 2026 года. Она победила в дисциплине супергигант.





23-летняя спортсменка, выступающая в категории LW6 (поражение одной верхней конечности), показала результат 1 минута 15,60 секунды. Второе место заняла француженка Орели Ришар (1.17,56), третье — шведка Эбба Орсьо (1.18,12).





Сборная России завоевала первое золото на Паралимпиаде. До этого спортсмены дважды становились бронзовыми призерами: Ворончихина и Алексей Бугаев заняли третье место в скоростном спуске.





Ворончихина — двукратная чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира. На Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо выступают шесть российских спортсменов. Это их первое соревнование под национальным флагом за 12 лет. Паралимпиада завершится 15 марта.





Ранее сообщалось, что российским военнослужащим, получившим ранения в ходе военной операции на Украине, разрешили участвовать в Паралимпийских играх.