Варвара Ворончихина принесла России первое золото Паралимпиады-2026 в супергиганте
Россияне впервые за 12 лет выступают под национальным флагом undefined
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла золото Паралимпийских игр 2026 года. Она победила в дисциплине супергигант.


23-летняя спортсменка, выступающая в категории LW6 (поражение одной верхней конечности), показала результат 1 минута 15,60 секунды. Второе место заняла француженка Орели Ришар (1.17,56), третье — шведка Эбба Орсьо (1.18,12).


Сборная России завоевала первое золото на Паралимпиаде. До этого спортсмены дважды становились бронзовыми призерами: Ворончихина и Алексей Бугаев заняли третье место в скоростном спуске.


Ворончихина — двукратная чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира. На Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо выступают шесть российских спортсменов. Это их первое соревнование под национальным флагом за 12 лет. Паралимпиада завершится 15 марта.


Ранее сообщалось, что российским военнослужащим, получившим ранения в ходе военной операции на Украине, разрешили участвовать в Паралимпийских играх. 

