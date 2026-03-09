Новости
«Это ошибка»: Кремль объяснил публикацию поздравительного видео, на котором Путин чуть не закашлялся
На кадрах президент поздравлял женщин с 8 Марта undefined
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию чернового варианта поздравления Владимира Путина с 8 Марта. В разговоре с изданием «Подъем» он назвал случившееся «ошибкой».


Видео, первоначально размещенное около часа ночи, содержало два дубля, между которыми глава государства объяснил необходимость перезаписи: «Я чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня».


Песков назвал произошедшее ошибкой и заверил, что Кремль примет меры, чтобы в будущем подобных ситуаций не возникало.

