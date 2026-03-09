Новости
Число жертв взрыва в кафе в Казахстане достигло 11
Число погибших в результате взрыва в кафе «Центр плова» в казахстанском городе Щучинск достигло 11. Об этом сообщил глава управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек.


По его словам, 8 марта в реанимации стационара «Авиценна-Бурабай» скончался пациент, а 9 марта умерла пациентка, проходившая лечение в областной больнице Кокшетау. Оба находились в крайне тяжелом состоянии.


Напомним, взрыв газа с последующим пожаром произошел 26 февраля в одноэтажном кафе, пристроенном к жилому дому. Ранее сообщалось о девяти погибших и 20 пострадавших. Владелец заведения был задержан 2 марта.

